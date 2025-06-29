Лавров высказался о позиции Киргизии по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров поблагодарил Киргизию за объективную позицию по урегулированию ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
29 июня глава российского дипломатического ведомства в ходе официального визита в Киргизию встретился с главой МИД республики Жээнбеком Кулубаевым.
По словам Лаврова, он обсудил с коллегой обстановку на Ближнем и Среднем Востоке, а также ситуацию вокруг Ирана. «Мы выразили признательность нашим друзьям за сбалансированную, объективную позицию в отношении того, что происходит вокруг усилий по урегулированию конфликта на Украине», — подчеркнул он.
Ранее Кулубаев заявил, что Киргизия ожидает визита президента России Владимира Путина для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в республике осенью. Кроме того, в августе страну посетит председатель российского правительства Михаил Мишустин.