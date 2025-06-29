Лавров высказался о позиции Киргизии по Украине

Лавров поблагодарил Киргизию за объективную позицию по урегулированию на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров поблагодарил Киргизию за объективную позицию по урегулированию ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

29 июня глава российского дипломатического ведомства в ходе официального визита в Киргизию встретился с главой МИД республики Жээнбеком Кулубаевым.

По словам Лаврова, он обсудил с коллегой обстановку на Ближнем и Среднем Востоке, а также ситуацию вокруг Ирана. «Мы выразили признательность нашим друзьям за сбалансированную, объективную позицию в отношении того, что происходит вокруг усилий по урегулированию конфликта на Украине», — подчеркнул он.

Ранее Кулубаев заявил, что Киргизия ожидает визита президента России Владимира Путина для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в республике осенью. Кроме того, в августе страну посетит председатель российского правительства Михаил Мишустин.