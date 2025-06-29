В Киргизии заявили об ожидаемом визите Путина

Глава МИД Киргизии Кулубаев заявил, что Путина ожидают на саммите ОДКБ

Киргизия ожидает визита президента России Владимира Путина для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в республике осенью. Об этом заявил глава киргизского МИД Жээнбек Кулубаев, пишет ТАСС.

Он добавил, что в августе также ожидается официальный визит председателя российского правительства Михаила Мишустина, однако точную дату не назвал.

29 июня в Чолпон-Ате состоялась встреча Кулубаева с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который прибыл в Киргизию с официальным визитом. Ожидается, что глава российского МИД также проведет переговоры с президентом страны Садыром Жапаровым.

Ранее Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Киргизии Темир Сариев потребовал особый статус для граждан республики в России. Он также заявил, что Бишкек первым протянул руку России во время начала специальной военной операции.