В Киргизии потребовали особого статуса для своих граждан в России

Глава ТПП Киргизии Сариев потребовал особый статус для граждан республики в РФ

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Киргизии и бывший премьер-министр республики Темир Сариев потребовал особый статус для граждан республики в России. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает 24.KG.

«Мы хотим, чтобы Кыргызстан, кыргызский народ имел особый статус в Российской Федерации. Потому что в самое тяжелое время мы были с вами», — заявил Сариев. Он заявил, что киргизы защищали Москву во время Великой Отечественной войны в составе Панфиловской дивизии. Сариев также отметил, что Бишкек первым протянул руку России во время начала специальной военной операции (СВО).

«Надежность — штука очень редкая. Мы вот вместе с вами», — подытожил глава ТПП Киргизии.

10 апреля в Москве сотрудники полиции провели рейд в банном комплексе «Бодрость», были задержаны почти 60 мигрантов из Киргизии. Посла России Сергея Вакунова вызвали в МИД страны. Бишкек предъявил Москве ультиматум.