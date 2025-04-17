МИД РФ: При задержании граждан Киргизии в Москве полиция действовала по закону

10 апреля сотрудники полиции провели проверку общественных помещений, включая банный комплекс «Бодрость» в Тимирязевском районе Москвы. В результате рейда были задержаны почти 60 мигрантов. После появления в социальных сетях видео, на которых силовики укладывают на пол мигрантов, скандал приобрел международный характер: российский посол в Киргизии Сергей Вакунов был вызван в МИД республики. Бишкек пригрозил Москве ультиматумами, добавив, что «постарается использовать эту ситуацию», в частности в Киргизии допустили экономические санкции — строительство газового маршрута в обход России.

Спустя неделю после этого МИД России прокомментировал задержание десятков граждан Киргизии. Министерство оправдало действия московских правоохранителей, заявив, что московские силовики действовали по закону.

Упомянутая проверка не была нацелена против граждан какой-либо конкретной страны. (...) Однако те иностранцы, которые сознательно нарушают российское миграционное законодательство и находятся в Российской Федерации нелегально, должны отдавать себе отчет в неизбежных для них правовых последствиях подобного поведения МИД России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Хронология событий

14 апреля в СМИ появилась информация, что в Москве полиция провела рейд в бане, куда не пускали граждан России. Сообщалось, что в помещении засели мигранты из Средней Азии.

Сообщалось, что в помещении засели мигранты из Средней Азии. В ходе рейда правоохранители уложили людей в бане на пол. Уточнялось, что было задержано около 40 человек.

Уточнялось, что было задержано около 40 человек. После этого МИД Киргизии вызвал посла России в Бишкеке Сергея Вакунова. Дипломату была вручена нота с требованием предоставить информацию о задержаниях граждан республики.

Дипломату была вручена нота с требованием предоставить информацию о задержаниях граждан республики. Инцидент в московской бане также прокомментировал депутат парламента Киргизии Жанар Акаев. По его словам, российские силовики провели жесткое задержание, потому что им «не нравятся» граждане республики.

По его словам, российские силовики провели жесткое задержание, потому что им «не нравятся» граждане республики. Всего в ОВД для разбирательства было доставлено 59 иностранных граждан. В отношении 25 из них были составлены административные материалы о нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ. Также шестеро из них занимались трудовой деятельностью без заключения трудовых договоров.

В отношении 25 из них были составлены административные материалы о нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ. Также шестеро из них занимались трудовой деятельностью без заключения трудовых договоров. Задержанным в Москве гражданам Киргизии было предложено написать жалобу на полицию, однако они отказались.

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Киргизии сообщило, что всего в московской бане было задержано 24 гражданина республики. 20 из них отпустили, еще по 4 принято решение о выдворении из РФ.

Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев после задержания в московской бане граждан республики заявил о строительстве газового маршрута в обход России. Он также допустил введение санкций против Бишкека как следствие данного шага.

Он также допустил введение санкций против Бишкека как следствие данного шага. 15 апреля Кулубаев заявил, что инцидент в бане создает условия для выдвижения ультиматумов Москве. Он подчеркнул, что Бишкек «постарается использовать эту ситуацию».

Высказывания главы МИД Киргизии прокомментировала зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она отметила, что рассматривать эту тему с националистической точки зрения — совершенно неправильно.

Она отметила, что рассматривать эту тему с националистической точки зрения — совершенно неправильно. 16 апреля МИД России сообщил, что скандальное задержание в московской бане проводилось 10 апреля. В ведомстве также заявили о возможной связи задержанных в московской бане с радикальными группировками.

Вместе с тем в МИД подчеркнули, что проверка в Москве общественных помещений, включая банный комплекс «Бодрость», была плановой. Уточнялось, что она не была нацелена против граждан какого-либо государства.

Уточнялось, что она не была нацелена против граждан какого-либо государства. Министерство иностранных дел России добавило, что в отношении оказавших сопротивление при задержании силовики применили необходимые меры в соответствии с российским законодательством.

17 апреля омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева провела встречу с российской коллегой Татьяной Москальковой. Представитель Бишкека заявила, что при просмотре видео возникают вопросы о соразмерности и обоснованности применения силы во время задержания в бане.

В России продолжились рейды против мигрантов

На следующий день после появления в СМИ сообщений о задержании граждан Киргизии в московской бане, 15 апреля, стало известно о выявлении на Камчатке нелегального молельного дома для мигрантов. До этого на религиозные обряды в нем жаловались местные жители. На их сообщения отреагировал глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, который поручил правоохранителям провести проверку.

Днем 17 апреля полиция Краснодарского края сообщила об обнаружении нелегальных мигрантов на одной из ферм. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 16 человек нелегально прибыли в хутор Адагум для трудоустройства на сельхозпредприятии. Им всем была назначена выплата штрафа с административным выдворением за пределы страны.