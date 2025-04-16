В МИД объяснили проверку банного комплекса в Москве

МИД России: Проверка бань в Москве не была против граждан конкретной страны

Плановая проверка общественных помещений в Тимирязевском районе Москвы, включая банный комплекс «Бодрость», не была нацелена против граждан какого-либо государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министерства иностранных дел России.

В МИД напомнили, что проверка организована в рамках текущей работы по поддержанию безопасности и общественного порядка в столице.

«По итогам мероприятия выяснилось, что почти половина иностранцев находились в нашей стране незаконно», — подчеркнули в ведомстве.

Из 59 доставленных для разбирательства в правоохранительные органы иностранцев 25 находились в РФ с нарушением закона.

Ранее МИД Киргизии потребовал объяснить задержание граждан республики в московской бане.