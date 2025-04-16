Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:15, 16 апреля 2025Мир

В МИД объяснили проверку банного комплекса в Москве

МИД России: Проверка бань в Москве не была против граждан конкретной страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Плановая проверка общественных помещений в Тимирязевском районе Москвы, включая банный комплекс «Бодрость», не была нацелена против граждан какого-либо государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министерства иностранных дел России.

В МИД напомнили, что проверка организована в рамках текущей работы по поддержанию безопасности и общественного порядка в столице.

«По итогам мероприятия выяснилось, что почти половина иностранцев находились в нашей стране незаконно», — подчеркнули в ведомстве.

Из 59 доставленных для разбирательства в правоохранительные органы иностранцев 25 находились в РФ с нарушением закона.

Ранее МИД Киргизии потребовал объяснить задержание граждан республики в московской бане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новые власти Германии хотят передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Как на это отреагировали в России?

    Попытка ВСУ атаковать город в Запорожской области провалилась

    Овечкин установил еще один рекорд НХЛ

    Солист Coldplay спел песню для россиянина и допустил выступление группы в России

    В МИД объяснили проверку банного комплекса в Москве

    Путин встретился с освобожденным из плена в Газе россиянином

    Военкор призвал преждевременно не радоваться взятию монастыря под Курском

    В Днепропетровске прозвучали десятки взрывов

    Экс-губернатора Курской области и его зама заподозрили в хищении минимум миллиарда рублей

    Захарова обвинила ВСУ в использовании мирных жителей в качестве живого щита

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости