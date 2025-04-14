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17:27, 14 апреля 2025Силовые структуры

Силовики обнаружили в бане 25 нарушивших режим пребывания в России мигрантов

ТАСС: Задержанных в московской бане 25 мигрантов могут выдворить из России
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Москве силовики провели рейды в бане, расположенной на севере города и обнаружили 25 мигрантов, нарушивших режим пребывания в России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ОВД для разбирательства доставлены 59 иностранцев. В отношении 25 из них составлены административные материалы по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»). По ней фигурантам грозит штраф с последующим выдворением из России. Кроме того установлено, что шестеро из них занимались трудовой деятельностью без заключения трудовых договоров.

По информации МВД, полицейские не совершали никаких противоправных действий в отношении фигурантов. От них не поступало обращений в территориальный орган внутренних дел Москвы.

Ранее сообщалось, что правоохранители пришли с рейдом в банный комплекс «Бодрость» после жалоб местных жителей, видео массовых задержаний граждан Киргизии попало в сеть.

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