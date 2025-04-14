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15:23, 14 апреля 2025Бывший СССР

Силовики провели рейд в московской бане, куда не пускали русских. Мигрантов уложили на пол. Киргизия требует объяснений

Опубликовано видео задержания киргизов в бане, что привело к вызову посла РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Силовики провели рейд в московском банном комплексе «Бодрость» после жалоб местных жителей, видео массовых задержаний граждан Киргизии попало в сеть. Теперь Бишкек требует от Москвы объяснений, МИД страны вызвал посла России Сергея Вакунова.

Российской стороне вручили ноту с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан Киргизии. Послу выразили просьбу принять меры по защите прав граждан республики и недопущению впредь подобной ситуации.

Между тем, как писал «Царьград», мигранты из Средней Азии заняли баню в Москве и не пускали туда русских посетителей. По данным телеканала, заведением владеет бизнесмен из Киргизии, решивший предоставлять услуги только соотечественникам. В баню нагрянула полиция, 40 человек увезли в участок. Позднее в пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили ТАСС, что для разбирательства в ОВД были доставлены 59 иностранных граждан. В ходе рейда в бане полиция выявила 25 мигрантов с нарушениями режима пребывания в стране.

Кадр: Telegram-канал Baza

В Киргизии заявляют, что над задержанными издевались

В киргизских СМИ в то же время появилась информация о том, что российские правоохранители якобы на протяжении нескольких часов били задержанных. Каких-либо доказательств этого нет. На попавших в сеть кадрах избиений также не зафиксировано.

Киргизский депутат Джанар Акаев призвал вручить посольству России ноту в связи с произошедшим. «Мне присылают видео, как в России унижают наших граждан. Там видно бесчеловечное обращение к кыргызстанцам. Кто защитит их?» — высказался он.

МИД Киргизии сообщил, что задержанных доставили в отдел МВД по Тимирязевскому району Москвы для проверки документов и законности пребывания в России. Туда выехали сотрудники киргизского посольства. Также дипломаты уточняют информацию о неправомерных действиях правоохранителей во время рейда.

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Киргизия просила Россию продлить срок легализации мигрантов

Речь идет об указе президента России Владимира Путина об урегулировании правового положения мигрантов до 30 апреля 2025 года. Замглавы МИД Киргизии заявил, что обсуждал с зампредом правительства РФ Алексеем Оверчуком возможность продления этого указа. Причина такого решения — трудности с легализацией у граждан Киргизии.

«Мы регулярно поднимаем эти вопросы. Приглашали их посла. Кроме того, наш диппредставитель в РФ также встречается с представителями Госдумы и правительства [по поводу продления указа]», — заявил Алмаз Имангазиев.

В сентябре прошлого года МИД Киргизии призывал сограждан временно воздержаться от поездок в Россию из-за усиленных проверок на границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда отмечала, что в стране рады всем, кто приезжает с необходимыми документами и «мирными, соответствующими заявленным целями».

Вот это да!
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