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23:00, 31 марта 2025Россия

Рост пенсий россиян, ограничения для мигрантов и весенний призыв. Что изменится в России с 1 апреля?

С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

1 апреля 2025 года вступает в силу ряд законов и правил, которые коснутся миллионов граждан России, а также проживающих в стране иностранцев.
В частности, семейную ипотеку распространят на вторичное жилье, повысят ряд социальных выплат, а детей мигрантов, не владеющих русским языком, перестанут принимать в школы. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Ленты.ру».

Какие выплаты проиндексируют

  • Социальные пенсии. Их получают те, у кого недостаточно трудового стажа для назначения страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.
  • Пенсии отдельным категориям граждан. К ним относятся дети-сироты, потерявшие кормильца, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, участники устранения последствий техногенных катастроф и другие льготные категории.

Индексация с учетом роста прожиточного минимума и уровня инфляции за 2024 год составит 14,75 процента. Средний размер выплат достигнет 15,4 тысячи рублей.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Что изменится для автомобилистов

  • Штрафы за иностранные водительские права. Иностранцы с видом на жительство или гражданством России, а также россияне, которые используют водительские удостоверения других стран, должны поменять их на российские, иначе потеряют право на управление транспортным средством. Нарушителей будут штрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Новый штраф не грозит только гражданам Белоруссии и россиянам с белорусскими правами.
  • Сокращение выдачи рискованных автокредитов. Центробанк (ЦБ) получает возможность устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) для выдачи рискованных кредитов на покупку автомобилей. Раньше такие лимиты существовали только для потребительских кредитов. Целью нового закона является контроль роста закредитованности граждан.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Другие изменения с 1 апреля 2025 года

  • Весенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах России. Он традиционно длится с 1 апреля по 15 июля. Согласно указу президента Владимира Путина, в ходе предстоящей призывной кампании планируется отправить в войска 160 тысяч россиян в возрасте от 18 до 30 лет.
  • Семейная ипотека на вторичное жилье. Семьи с детьми смогут взять ипотеку по льготной ставке 6 процентов на вторичное жилье в городах, где объемы жилищного строительства незначительны. Под семейную ипотеку подпадают дома не старше 20 лет и не признанные аварийными. Исключение — Подмосковье и Ленинградская область.
  • Тестирование детей мигрантов на знание русского языка. Экзамен будет проводиться в устной и письменной форме для тех, кто подает документы во 2-11-й классы. Минимальная оценка для зачисления в российскую школу — три балла. Тем, кто не сможет сдать экзамен на тройку с первого раза, разрешат пройти повторное тестирование. Детей без знания русского языка в российские школы зачислять не будут.
  • Ограничения на количество сим-карт на одного абонента. Теперь граждане России смогут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы — не более 10 сим-карт. При этом для иностранцев вводятся дополнительные требования: наличие данных человека в Единой биометрической системе, указание сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, а также ужесточение требований к оплате наличными.

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