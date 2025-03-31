Рост пенсий россиян, ограничения для мигрантов и весенний призыв. Что изменится в России с 1 апреля?

С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии

1 апреля 2025 года вступает в силу ряд законов и правил, которые коснутся миллионов граждан России, а также проживающих в стране иностранцев.

В частности, семейную ипотеку распространят на вторичное жилье, повысят ряд социальных выплат, а детей мигрантов, не владеющих русским языком, перестанут принимать в школы. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Ленты.ру».

Какие выплаты проиндексируют

Социальные пенсии . Их получают те, у кого недостаточно трудового стажа для назначения страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.

. Их получают те, у кого недостаточно трудового стажа для назначения страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца. Пенсии отдельным категориям граждан. К ним относятся дети-сироты, потерявшие кормильца, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, участники устранения последствий техногенных катастроф и другие льготные категории.

Индексация с учетом роста прожиточного минимума и уровня инфляции за 2024 год составит 14,75 процента. Средний размер выплат достигнет 15,4 тысячи рублей.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Что изменится для автомобилистов

Штрафы за иностранные водительские права. Иностранцы с видом на жительство или гражданством России, а также россияне, которые используют водительские удостоверения других стран, должны поменять их на российские, иначе потеряют право на управление транспортным средством. Нарушителей будут штрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Новый штраф не грозит только гражданам Белоруссии и россиянам с белорусскими правами.

Иностранцы с видом на жительство или гражданством России, а также россияне, которые используют водительские удостоверения других стран, должны поменять их на российские, иначе потеряют право на управление транспортным средством. Нарушителей будут штрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Новый штраф не грозит только гражданам Белоруссии и россиянам с белорусскими правами. Сокращение выдачи рискованных автокредитов. Центробанк (ЦБ) получает возможность устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) для выдачи рискованных кредитов на покупку автомобилей. Раньше такие лимиты существовали только для потребительских кредитов. Целью нового закона является контроль роста закредитованности граждан.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Другие изменения с 1 апреля 2025 года