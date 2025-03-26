Части россиян напомнили о расширении семейной ипотеки

С 1 апреля семейная ипотека распространится на вторичное жилье в ряде городов

Семейная ипотека распространится на вторичное жилье в городах, где строится мало первичного. Об этом Life напомнила руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

Покупка вторичного жилья в ипотеку станет доступнее для семей с детьми в возрасте до шести лет. Под программу подойдут дома не старше 20 лет и не признанные аварийными. Ипотека не распространяется на Подмосковье и Ленинградскую область. В программе участвуют небольшие города, где практически не строится новое жилье. Так, в Ярославской области квартиру можно будет приобрести в городах Гаврилов-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, Переславль-Залесский, Пошехонье, Ростов, Тутаев, Углич. В Тверской жилье доступно в Андреаполе, Бежецке, Бологое, Весьегонске, Вышнем Волочке, Калязине, Кашине, Кимрах, Конакове, Лихославле, Нелидове, Осташкове, Ржеве, Старице, Торжке и других.

По словам эксперта, распространение семейной ипотеки под 6 процентов годовых на вторичный рынок послужит не только целям прироста объемов строительства жилья, но и повышению рождаемости и реальной доступности жилья для населения.

Ранее сооснователь сервиса по обустройству жилья Rerooms Дмитрий Борисов обратил внимание, что потребительские симпатии стали смещаться в сторону готовых квартир на фоне нестабильной ситуации у многих застройщиков