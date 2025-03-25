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14:51, 25 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали преимущества вторички перед строящимся жильем

Rerooms: Потребительский спрос стал смещаться в сторону вторичного жилья
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В последнее время ценовой разрыв между новостройками и вторичкой в России стал сокращаться, а спрос начал смещаться в сторону готового жилья. Об этом «Ленте.ру» рассказал сооснователь сервиса по обустройству жилья Rerooms Дмитрий Борисов, добавив, что на ситуацию повлияло сразу несколько факторов.

«Разрыв в стоимости первичного и вторичного жилья за прошедшие годы достиг просто неприличных размеров (квадратный метр в новостройках стоил дороже — прим. «Ленты.ру»), при этом в большинстве случаев он был не оправдан», — напомнил Борисов. Высокие цены на строящееся жилье не подкреплялись какой-то кардинальной разницей в качестве или доступности для быстрого въезда. С момента оформления договора до въезда новых собственников в жилье обычно проходит минимум год, а с учетом времени, затраченного на ремонт, этот диапазон часто увеличивается до трех лет, подчеркнул сооснователь Rerooms. Поэтому к разрыву в стоимости добавляется еще и переплата за аренду жилья на срок ожидания.

Уменьшению разрыва сейчас способствует сокращение льготных программ, добавил Борисов. На рынке из них осталась лишь программа семейной ипотеки, из-за чего люди с наличными средствами на руках стали отдавать предпочтение вторичке (а цены на нее благодаря повышенному спросу стали расти). В первичном сегменте наблюдается обратная динамика: застройщики, обеспокоенные невозможностью реализовать все объемы построенного жилья, стали делать покупателям скидки, достигающие 20 процентов от заявленной в объявлении цены. «Фактически же это означает, что покупатель не сможет продать свою первичную квартиру даже по той цене, по которой он ее купил», — указал собеседник.

Также, на его взгляд, потребительские симпатии стали смещаться в сторону готовых квартир на фоне нестабильной ситуации у многих застройщиков. «Сейчас сложилась парадоксальная ситуация, когда рынок первичного жилья — это в подавляющем количестве покупатели по ипотечным программам, а рынок вторичного жилья — это люди с живыми деньгами или продающие свое первое жилье», — заметил эксперт, добавив, что за последних на фоне просевшего спроса стали активно конкурировать девелоперы.

Ранее директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов рассказал, что стоимость квадратного метра в первичке в пределах старой Москвы стоит в полтора раза дороже квадрата в готовом фонде. В Новой Москве, по данным «Инком-Недвижимости», разрыв между строящимся и готовым жильем составляет 22 процента и продолжает расти на фоне повышения стоимости стройматериалов и ключевой ставки.

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