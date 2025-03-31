Путин подписал указ о призыве россиян в армию

Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу в армию. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно указу, кампания стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. В рамках нее на службу в Вооруженные силы России призовут 160 тысяч человек. Этим же документом увольняются военные, у которых истек срок военной службы по призыву.

Ответственными за исполнение призывных мероприятий Путин назначил правительство России, региональные органы исполнительной власти, а также военные комиссариаты. Указ вступил в силу с момента опубликования.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за переезд без ведома военкомата. В случае окончательного принятия нарушителям придется заплатить штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Кроме того, в феврале в нижнюю палату парламента внесли законопроект, предлагающий расширить сроки действия решения военкомата о призыве гражданина в армию до одного года. Авторы инициативы пояснили, что случае выполнения установленного задания призывной кампании значительная часть принятых комиссией решений отменяется. В результате в последующий призыв все эти граждане вынуждены вновь приходить в комиссариаты.