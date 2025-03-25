Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за переезд без ведома военкомата

ГД приняла в первом чтении проект о штрафах за переезд без ведома военкомата

Госдума (ГД) приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за переезд без ведома военкомата. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые усиливают ответственность за несообщение в военкомат сведений о переезде на новое место на срок более трех месяцев. С нарушителей предлагается взимать штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Согласно действующему законодательству, несообщение в органы воинского учета об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, должности, смене места жительства, а также о выезде за границу на срок более шести месяцев и последующем возвращении на территорию страны наказывается штрафом от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Законопроект, ужесточающий ответственность за утаивание информации от военкомата, внесли в Госдуму 13 февраля депутаты во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по обороне Андреем Картаполовым. По их мнению, нынешний размер штрафа незначителен и несоизмерим с деянием, за которое его взыскивают.

Ранее в Госдуму также внесли законопроект, предлагающий расширить сроки действия решения военкомата о призыве гражданина в армию на срок до одного года. Как отметили в пояснительной записке авторы документа, в случае выполнения установленного задания призывной кампании значительная часть принятых комиссией военкомата решений отменяется. В результате в последующий призыв все эти граждане вынуждены вновь приходить в военные комиссариаты для повторного прохождения комиссии.