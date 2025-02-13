В России хотят продлить действие решений военкомов о призыве в армию. Это может коснуться осеннего призыва 2024 года

В ГД внесли проект об исполнении решения о призыве в ВС РФ в течение года

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий изменение порядка призыва на срочную службу. Он расширит сроки действия решения военкомата о призыве гражданина в армию на срок до одного года. Сейчас такое решение действует в течение одной призывной кампании и утрачивает силу по ее окончании.

Автором инициативы стал думский комитет по обороне во главе с его председателем Андреем Картаполовым. В пояснительной записке обращается внимание на то, что в случае выполнения установленного задания по призыву отменяется значительная часть решений о призыве граждан на военную службу.

Так, по итогам весенней призывной кампании 2023 года было отменено более 11,6 тысячи решений о призыве граждан на военную службу из пояснительной записки комитета Госдумы по обороне

В пояснительной записке депутаты напомнили, что россиянам, попадающим под следующий призыв (весенний, который, как правило, проводится с 1 апреля по 15 июля), придется заново идти в военные комиссариаты для прохождения медобследования и психологического отбора. Такой порядок не только неудобен для призывников, но и создает дополнительную нагрузку для призывных комиссий страны, считают парламентарии.

На фоне этого авторы инициативы выступили за поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым срок действия решения о призыве гражданина в армию, если по тем или иным причинам не было исполнено в течение срока призывной кампании, расширится, и гражданин отправится служить во время следующей кампании.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Законопроект о призыве в армию в течение года может затронуть осенний призыв 2024 года

Дополнение к закону «О воинской обязанности и военной службе» может коснуться осеннего призыва 2024 года. Это значит, что решение о призыве в армию, не исполненное в необходимый период, должно будет исполниться в течение года.

В документе на сайте Госдумы подчеркивается, что в случае принятия законопроекта поправки будут иметь силу и в отношении россиян, которых призвали на срочную службу в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года.

Также известно, что в рамках законопроекта будут расширены сами призывные комиссии: губернаторы получат возможность создавать одну комиссию в двух и более районах, муниципальных и городских округах, или даже одну комиссию на город федерального значения. В данный момент одна комиссия работает в пределах муниципалитета.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за переезд без ведома военкомата

13 февраля в ГД также внесли законопроект, ужесточающий штрафы за переезд на срок более трех месяцев без уведомления об этом военкомата.

Поправки коснутся статьи КоАП о неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету. В изначальном тексте документа говорится о том, что несообщение военкомату о смене семейного статуса, места работы или места жительства будет наказываться штрафом в размере от 1000 до 5000 рублей.

По нашему мнению, установленный [сейчас] размер штрафа является незначительным, он несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан из пояснительной записки комитета Госдумы по обороне

Члены комитета Госдумы по обороне выступили за увеличение размера штрафов — они предлагают взыскивать с нарушителей от 10 до 20 тысяч рублей.