В Госдуму внесли проект об изменении порядка призыва на срочную службу

В Госдуму внесли проект об исполнении решения о призыве в армию в течение года

В Госдуму внесли законопроект об исполнение решения о призыве на срочную службу в армию в течение года. Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициативу, изменяющую порядок призыва, подготовила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. В пояснительной записке авторы документа обратили внимание, что в случае установленного задания призывной кампании значительная часть принятых комиссией военкомата решений отменяется. «Так, по итогам весенней призывной кампании 2023 года было отменено более 11,6 тысячи решений о призыве граждан на военную службу», — отметили они.

Депутаты подчеркнули, что в последующий осенний призыв все эти граждане были вынуждены вновь приходить в военные комиссариаты для повторного прохождения комиссии, в том числе психологический отбор и медицинское освидетельствование. По мнению парламентариев, это не только создает неудобство для самих призывников, но и несет дополнительную нагрузку на членов призывной комиссии, а также требует дополнительного финансирования.

Исходя из этого, авторы проекта считают необходимым дополнить закон «О воинской обязанности и военной службе», установив, что решение о призыве на срочную службу, не исполненное в ходе проведения призывной кампании, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва в течение года.

Одновременно с этим в Госдумувнесли законопроект, который в четыре раза увеличивает штрафы за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев. В случае принятия инициативы с нарушителей будут взыскивать от 10 тысяч до 20 тысяч рублей