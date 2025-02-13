Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:41, 13 февраля 2025Россия

В Госдуму внесли проект об изменении порядка призыва на срочную службу

В Госдуму внесли проект об исполнении решения о призыве в армию в течение года
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект об исполнение решения о призыве на срочную службу в армию в течение года. Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициативу, изменяющую порядок призыва, подготовила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. В пояснительной записке авторы документа обратили внимание, что в случае установленного задания призывной кампании значительная часть принятых комиссией военкомата решений отменяется. «Так, по итогам весенней призывной кампании 2023 года было отменено более 11,6 тысячи решений о призыве граждан на военную службу», — отметили они.

Депутаты подчеркнули, что в последующий осенний призыв все эти граждане были вынуждены вновь приходить в военные комиссариаты для повторного прохождения комиссии, в том числе психологический отбор и медицинское освидетельствование. По мнению парламентариев, это не только создает неудобство для самих призывников, но и несет дополнительную нагрузку на членов призывной комиссии, а также требует дополнительного финансирования.

Исходя из этого, авторы проекта считают необходимым дополнить закон «О воинской обязанности и военной службе», установив, что решение о призыве на срочную службу, не исполненное в ходе проведения призывной кампании, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва в течение года.

Материалы по теме:
С какими болезнями в 2025 году не берут в армию? Что такое «Расписание болезней», с которыми не должны брать в армию
С какими болезнями в 2025 году не берут в армию?Что такое «Расписание болезней», с которыми не должны брать в армию
12 февраля 2025
Что такое альтернативная гражданская служба: у кого есть право на АГС и как подать заявление
Что такое альтернативная гражданская служба:у кого есть право на АГС и как подать заявление
12 февраля 2025
Минобороны назвало сроки осеннего призыва. Что нужно знать призывникам?
Минобороны назвало сроки осеннего призыва.Что нужно знать призывникам?
29 сентября 2023

Одновременно с этим в Госдумувнесли законопроект, который в четыре раза увеличивает штрафы за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев. В случае принятия инициативы с нарушителей будут взыскивать от 10 тысяч до 20 тысяч рублей

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Такая задача ей по плечу». Названа система ПВО, способная перехватить «Орешник». Но она есть только у России

      Россияне назвали главные проявления любви

      Госдеп убрал с сайта упоминание о планах закупки автомобилей Tesla

      Стало известно о назначении первого замминистра иностранных дел Украины

      Кадыров показал удар по бронемашине ВСУ в Курской области

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      Налоговый долг «королевы марафонов» снизился в два раза

      В российской школе возбудили дело в связи с падением шкафа на ребенка

      Стал известен статус соглашения Украины и США о редкоземельных металлах

      Оценено влияние вида на Кремль на стоимость квартир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше