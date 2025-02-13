В Госдуму внесли законопроект об ужесточении штрафов за переезд без ведома военкомата

В ГД внесли проект о штрафах в 20 тысяч рублей за переезд без ведома военкомата

В Госдуму (ГД) внесли законопроект об ужесточении штрафов за переезд на срок более трех месяцев без ведома военкомата. Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Изменения предлагается внести в статью Кодекса об административных правонарушениях о неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету. Согласно ей, несообщение военному комиссариату об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, должности, смене места жительства, а также о выезде за границу на срок более шести месяцев и последующем возвращении на территорию страны наказывается штрафом от 1000 до 5000 рублей. Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым считает необходимым увеличить эту сумму в пять раз и взыскивать с нарушителей от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

«По нашему мнению, установленный [сейчас] размер штрафа является незначительным, он несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан», — говорится в пояснительной записке.

До этого сумма предлагаемых штрафов не раскрывалась. 10 февраля Картаполов, комментируя инициативу, заявил, что сумма будет «ощутимой для того, чтобы нарушители прочувствовали степень своего проступка».

Ранее законопроект одобрило правительство России. В своем отзыве кабмин подчеркнул, что поддержал инициативу при условии ее доработки. Кроме того, отмечалось, что документ не в полной мере соответствовал закону «О воинской обязанности и военной службе».