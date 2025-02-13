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14:15, 13 февраля 2025Россия

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении штрафов за переезд без ведома военкомата

В ГД внесли проект о штрафах в 20 тысяч рублей за переезд без ведома военкомата
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Госдуму (ГД) внесли законопроект об ужесточении штрафов за переезд на срок более трех месяцев без ведома военкомата. Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Изменения предлагается внести в статью Кодекса об административных правонарушениях о неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету. Согласно ей, несообщение военному комиссариату об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, должности, смене места жительства, а также о выезде за границу на срок более шести месяцев и последующем возвращении на территорию страны наказывается штрафом от 1000 до 5000 рублей. Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым считает необходимым увеличить эту сумму в пять раз и взыскивать с нарушителей от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

«По нашему мнению, установленный [сейчас] размер штрафа является незначительным, он несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан», — говорится в пояснительной записке.

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До этого сумма предлагаемых штрафов не раскрывалась. 10 февраля Картаполов, комментируя инициативу, заявил, что сумма будет «ощутимой для того, чтобы нарушители прочувствовали степень своего проступка».

Ранее законопроект одобрило правительство России. В своем отзыве кабмин подчеркнул, что поддержал инициативу при условии ее доработки. Кроме того, отмечалось, что документ не в полной мере соответствовал закону «О воинской обязанности и военной службе».

ЖЗЛ
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