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14:45, 3 февраля 2025Россия

Кабмин оценил проект о наказании россиян за несообщение в военкомат одной информации

Правительство поддержало проект о наказании за несообщение военкомату о переезде
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Правительство Российской Федерации (РФ) оценило и поддержало законопроект об ужесточении наказания за несообщение в военкомат информации о факте переезда на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания. Об этом пишет ТАСС.

Автором поправок стал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно отзыву правительства, кабмин поддержал проект при условии его доработки с учетом указанных изменений.

ЖЗЛ
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