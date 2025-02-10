В Госдуме анонсировали «ощутимые» штрафы за переезд без ведома военкомата

Картаполов: Проект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде внесут в ГД

Депутат Госдумы (ГД) Андрей Картаполов анонсировал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта об ужесточении ответственности за переезд на срок более трех месяцев без ведома военкомата. Об этом глава комитета по обороне заявил в беседе с ТАСС.

«На следующей неделе будем стараться это сделать [внести проект]», — сказал он.

Депутат не сообщил, на сколько предлагается увеличить штрафы, однако подчеркнул, что они будут «ощутимыми для того, чтобы нарушители прочувствовали степень своего проступка».

Ранее законопроект одобрило правительство России. Согласно отзыву, кабмин поддержал инициативу при условии ее доработки. Кроме того, отмечалось, что документ не в полной мере соответствовал закону «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно действующему законодательству, граждане России обязаны предупреждать военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, должности, смене места жительства, а также о выезде за границу на срок более шести месяцев и последующем возвращении на территорию страны. Нарушителям грозит штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.