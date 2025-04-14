«Царьград»: Мигранты не пустили российских посетителей в баню

Полиция провела рейд в бане, куда не пускали российских посетителей, сообщает «Царьград».

Там засели мигранты из Средней Азии, говорится в публикации. Полиция во время рейда уложила людей в бане на пол и задержала 40 человек.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ситуация, когда мигранты не стремятся к интеграции в российское общество, вызывает особую тревогу. По его словам, в России формируются замкнутые этнические общества, представители которых недоброжелательно относятся к коренному населению страны.