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00:47, 14 апреля 2025Россия

Мигранты не пустили российских посетителей в баню

«Царьград»: Мигранты не пустили российских посетителей в баню
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Полиция провела рейд в бане, куда не пускали российских посетителей, сообщает «Царьград».

Там засели мигранты из Средней Азии, говорится в публикации. Полиция во время рейда уложила людей в бане на пол и задержала 40 человек.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ситуация, когда мигранты не стремятся к интеграции в российское общество, вызывает особую тревогу. По его словам, в России формируются замкнутые этнические общества, представители которых недоброжелательно относятся к коренному населению страны.

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