Патриарх Кирилл заявил о тревожащей его ситуации с мигрантами

Патриарх Кирилл признался, что его тревожит ситуация с мигрантами

Ситуация, когда мигранты не стремятся к интеграции в российское общество, вызывает особую тревогу. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чьи слова приводит «Интерфакс».

По его словам, в России формируются замкнутые этнические общества, представители которых недоброжелательно относятся к коренному населению страны.

«Особую тревогу вызывает то, что среди мигрантов немало тех, кто не стремится к интеграции в российское общество, не желает учить язык, знать нашу культуру, наше культурное многообразие и даже уважать российские законы», — сказал патриарх.

Он также выразил мнение, что некоторые мигранты вместо того, чтобы интегрироваться в общество, стремятся использоваться экономический потенциал российских граждан для незаконного обогащения.