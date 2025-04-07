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11:07, 7 апреля 2025Россия

В Госдуме встревожились из-за наплыва мигрантов в российские хостелы

Депутат Слуцкий: Хостелы не должны превращаться в общежития для мигрантов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Госдуме встревожились из-за наплыва мигрантов в российские хостелы. Председатель комитета по международным делам нижней палаты парламента Леонид Слуцкий заявил, что эти заведения не должны превращаться в общежития для мигрантов, передает Ura.ru.

Депутат предложил взыскивать крупные штрафы с тех, кто организует подвальные хостелы.

«Действующее законодательство позволяет трудовым мигрантам вставать на учет по месту пребывания в подобных "гостиницах" на один год с момента получения трудового патента», — отметил Слуцкий.

По его мнению, мигранты оккупируют российские гостиницы и мини-отели, не преследуя никаких туристических целей.

До этого депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал об открытом в Самаре хостеле для мигрантов, владелец которого вступил в конфликт с соседями.

Парламентарий подчеркнул, что местные следователи пообещали разобраться в конфликтной истории.

ЖЗЛ
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