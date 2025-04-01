В Госдуме рассказали о «совершенно наглой» истории с мигрантами

Депутат ГД Матвеев обратился в СК из-за мигрантского хостела в Самаре

Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал об открытом в Самаре хостеле для мигрантов, владелец которого вступил в конфликт с соседями. О «совершенно наглой» истории он написал в Telegram.

После жалоб горожан на обитателей хостела его хозяин якобы перекрыл воду жителям дома. К этому привело недовольство мужчины рейдами силовиков.

«Попрошу ГУ МВД России по Самарской области и Следственный комитет дать жесткую оценку», — написал Матвеев.

Ранее в Нижегородской области ввели ограничения на работу иностранных граждан, трудящихся в России на основании патента. Им запретили работать в ряде сфер, в том числе оказывать услуги по доставке продуктов питания.