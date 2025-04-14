МИД Киргизии потребовал объяснить задержание граждан республики в московской бане

МИД Киргизии потребовал объяснить задержания граждан республики в Москве

Министерство иностранных дел Киргизии потребовал российскую сторону объяснить задержания граждан республики в одной из московских бань. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

Отмечается, что в связи с произошедшим МИД страны вызвал посла России в Бишкеке Сергея Вакунова, где он провел встречу с замглавы министерства Алмазом Имангазиевым. Российскому дипломату была вручена нота с требованием предоставить информацию о задержаниях, проведенных 11 апреля.

«Российской стороне вручена официальная Нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов города Москвы по данному инциденту», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Ранее замглавы МИД Киргизии Алмаз Имангазиев заявил, что Бишкек просит Россию продлить срок легализации мигрантов. Он отметил, что также обсуждал данный вопрос с зампредом правительства РФ Алексеем Оверчуком.