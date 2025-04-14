Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:45, 14 апреля 2025Бывший СССР

МИД Киргизии потребовал объяснить задержание граждан республики в московской бане

МИД Киргизии потребовал объяснить задержания граждан республики в Москве
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Министерство иностранных дел Киргизии потребовал российскую сторону объяснить задержания граждан республики в одной из московских бань. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

Отмечается, что в связи с произошедшим МИД страны вызвал посла России в Бишкеке Сергея Вакунова, где он провел встречу с замглавы министерства Алмазом Имангазиевым. Российскому дипломату была вручена нота с требованием предоставить информацию о задержаниях, проведенных 11 апреля.

«Российской стороне вручена официальная Нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов города Москвы по данному инциденту», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Ранее замглавы МИД Киргизии Алмаз Имангазиев заявил, что Бишкек просит Россию продлить срок легализации мигрантов. Он отметил, что также обсуждал данный вопрос с зампредом правительства РФ Алексеем Оверчуком.

    Обсудить
    Последние новости

    «Совершили ошибку». Трамп высказался об ударе по Сумам и заявил, что это не его война

    Пассажирский самолет подал сигнал бедствия из-за одного предмета на борту

    Курс доллара к рублю упал до минимума с 19 марта

    Потери Украины за годы конфликта оценили

    Зеленский возмутился дефицитом систем ПВО Patriot из-за Израиля

    Россиянам показали оставшиеся в Курской области тела солдат ВСУ с пометкой «18+»

    Раскрыто число вывезенных из курского приграничья россиян

    В Москве подорожало жилье для богатых

    Российская актриса снялась полуобнаженной

    Жительница курского села рассказала о гибели односельчан от украинского дрона с бомбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше