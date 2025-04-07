Страна Средней Азии попросила Россию продлить срок легализации мигрантов

МИД Киргизии попросил Россию продлить срок легализации мигрантов

В Киргизии попросили Россию продлить срок легализации мигрантов. Об этом сообщил замглавы МИД республики Алмаз Имангазиев, передает агентство 24.KG.

Издание напомнило об указе президента России Владимира Путина об урегулировании правового положения мигрантов до 30 апреля 2025 года. Замглавы МИД Киргизии заявил, что обсуждал с зампредом правительства РФ Алексеем Оверчуком возможность продления этого указа. Причина такого решения — возникновение трудностей с легализацией на территории России у граждан Киргизии.

«Сейчас мы ждем ответа российской стороны. Мы регулярно поднимаем эти вопросы. Приглашали их посла. Кроме того, наш диппредставитель в РФ также встречается с представителями Госдумы и правительства [по поводу продления указа]», — заявил Имангазиев.

Ранее в Госдуме РФ встревожились из-за наплыва мигрантов в российские хостелы. Председатель комитета по международным делам нижней палаты парламента Леонид Слуцкий предложил взыскивать крупные штрафы с хозяев подвальных хостелов.