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20:31, 14 апреля 2025Силовые структуры

Задержанные в бане мигранты отказались писать заявления на полицейских

Задержанные в Москве граждане Киргизии отказались писать заявления на полицию
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Силовики обнаружили в бане 25 нарушивших режим пребывания в России мигрантов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Задержанные в Москве граждане Киргизии отказались писать заявления на полицию. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в пресс-службе Министерства труда Республики Кыргызстан сообщили, что задержанным было предложено написать заявление, но они отказались. Сейчас из 24 человек уже отпущены 22.

Ранее сообщалось, что задержанных в московской бане 25 мигрантов могут выдворить из России. В отношении них составлены административные материалы по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»). По ней фигурантам грозит штраф с последующим выдворением из России. Кроме того, установлено, что шестеро из них занимались трудовой деятельностью без заключения трудовых договоров.

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