Задержанные в бане мигранты отказались писать заявления на полицейских

Задержанные в Москве граждане Киргизии отказались писать заявления на полицию

Задержанные в Москве граждане Киргизии отказались писать заявления на полицию. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в пресс-службе Министерства труда Республики Кыргызстан сообщили, что задержанным было предложено написать заявление, но они отказались. Сейчас из 24 человек уже отпущены 22.

Ранее сообщалось, что задержанных в московской бане 25 мигрантов могут выдворить из России. В отношении них составлены административные материалы по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»). По ней фигурантам грозит штраф с последующим выдворением из России. Кроме того, установлено, что шестеро из них занимались трудовой деятельностью без заключения трудовых договоров.