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03:34, 17 апреля 2025Россия

На российской ферме обнаружили 16 нелегальных мигрантов

В Краснодарском крае на ферме обнаружили 16 нелегальных мигрантов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Сотрудники полиции Крымского района выявили группу нелегальных мигрантов во время рейда по сельхозпредприятиям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Там заявили, что в хуторе Адагум правоохранители обнаружили 16 мигрантов, прибывших с целью трудоустройства без законных оснований для пребывания в России.

На всех нарушителей были составлены административные протоколы. «Всем иностранцам назначена выплата штрафа с административным выдворением за пределы страны», — говорится в сообщении.

Ранее учредитель телеканала «Царьград», предприниматель Константин Малофеев назвал единственный способ решить проблему с мигрантами в России. «Пора прекратить завозить сюда гастарбайтеров неорганизованно, без понимания, где этот человек будет работать», — подчеркнул он.

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