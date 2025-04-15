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12:35, 15 апреля 2025Россия

Православный олигарх назвал способ решить проблему мигрантов в России

Малофеев: Решить проблему с мигрантами позволит организованный сбор
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Учредитель телеканала «Царьград», предприниматель Константин Малофеев назвал единственный способ решить проблему с мигрантами в России. По его словам, в этом может помочь организованный набор.

Малофеев отметил, что проблемы с засильем мигрантов заключаются не только в этнических анклавах. Возникают и серьезные вызовы, угрожающие безопасности, которые не бросаются в глаза. В частности, многие приезжие работают в России курьерами.

«Они знают адреса разных людей, коды от домофонов. Знают, что там с подъездами, с подвалами и чердаками. Это кто-нибудь проверял? Это тоже проблема», — отметил он, добавив, что следует проработать вопрос о выдаче патентов иностранцам, которые заехали в Россию безработными.

В то же время жены и родственники гастарбайтеров посещают больницы, лечатся и рожают детей за счет налогоплательщиков. В связи с этим Малофеев обозначил единственный способ решить проблему — организованный набор. «Пора прекратить завозить сюда гастарбайтеров неорганизованно, без понимания, где этот человек будет работать», — подчеркнул он.

Кроме того, анклавы мигрантов, которые расширяются в России, не просто общежития.

«Если речь о специально организованных комплексах, которые находятся на территории логистического центра или, допустим, строительной площадки, то это прекрасно, это очень хорошо, это под контролем. Анклав же — это когда они сами или при помощи диаспоры взяли и "купили" подъезд. И никто не контролирует, кто там есть. Там один участковый на 10 тысяч приезжих, которых никто не знает. Это проблема», — заключил он.

Ранее депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким захотели запретить мигрантам, внесенным в реестр контролируемых лиц МВД России, оформляться в качестве самозанятых.

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