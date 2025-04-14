В России захотели запретить мигрантам оформляться в качестве самозанятых

«Известия»: Слуцкий предложил запретить мигрантам оформляться как самозанятые

Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким захотели запретить мигрантам, внесенным в реестр контролируемых лиц МВД России, оформляться в качестве самозанятых. Об этом сообщают «Известия».

Согласно документу, речь идет о мигрантах, у которых нет законных оснований для нахождения в стране, поэтому они не должны иметь права применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Авторы инициативы считают, что такие меры позволят усилить контроль за мигрантами и их деятельностью на территории страны, а также защитит интересы граждан России.

Как отмечает Слуцкий, мигранты, которые грубо нарушают российское законодательство, не должны иметь права зарабатывать в стране, особенно если они не находятся в реестре МВД. Поэтому депутаты решили расширить этот запрет и на мигрантов, использующих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», то есть самозанятых.

«Возможность платить сниженный налог была разработана в первую очередь для российских граждан, различных мастеров и специалистов, работающих на себя во благо общества и страны, а не для малообразованных приезжих, которые к тому же пренебрегают законами в нашей стране», — отметил Слуцкий.

Ранее в Красноярске разработали «правила поведения для мигрантов». Приезжим рекомендовали уважительно относиться к женщинам и разговаривать в общественных местах на русском языке, а также налаживать добрососедские отношения с местными жителями — здороваться при встрече, оказывать помощь пожилым и детям.