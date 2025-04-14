Бишкек анонсировал выдворение задержанных в бане в Москве граждан Киргизии

Из России выдворят четырех граждан Киргизии, задержанных в бане в Москве

Из России выдворят четырех граждан Киргизии, задержанных в бане в Москве. Об этом заявила пресс-служба киргизского Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

«В настоящее время 20 из 24 задержанных граждан были освобождены, а по четырем гражданам принято решение о выдворении из Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

14 апреля МИД Киргизии вызвал посла России в Бишкеке Сергея Вакунова. Представителю РФ была вручена нота с требованием предоставить информацию о задержаниях граждан республики, проведенных в Москве 11 апреля.

Позднее в Киргизии прокомментировали инцидент в московской бане. По словам депутата оппозиционной партии «Альянс» Жанара Акаева, российские силовики провели жесткое задержание.