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17:00, 14 апреля 2025Бывший СССР

Бишкек анонсировал выдворение задержанных в бане в Москве граждан Киргизии

Из России выдворят четырех граждан Киргизии, задержанных в бане в Москве
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал Baza

Из России выдворят четырех граждан Киргизии, задержанных в бане в Москве. Об этом заявила пресс-служба киргизского Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

«В настоящее время 20 из 24 задержанных граждан были освобождены, а по четырем гражданам принято решение о выдворении из Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

14 апреля МИД Киргизии вызвал посла России в Бишкеке Сергея Вакунова. Представителю РФ была вручена нота с требованием предоставить информацию о задержаниях граждан республики, проведенных в Москве 11 апреля.

Позднее в Киргизии прокомментировали инцидент в московской бане. По словам депутата оппозиционной партии «Альянс» Жанара Акаева, российские силовики провели жесткое задержание.

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