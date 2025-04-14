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14:00, 14 апреля 2025Бывший СССР

В Киргизии прокомментировали задержания в московской бане

Депутат парламента в Киргизии Акаев высказался о задержаниях в московской бане
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Сводка 🇰🇬 Криминал и происшествия – АКИpress»

В парламенте Киргизии прокомментировали задержания в московской бане. О ситуации на заседании социального комитета парламента высказался депутат Жанар Акаев (оппозиционная партия «Альянс». — прим. «Ленты.ру»), передает Akipress.

По словам депутата, силовики в Москве провели жесткое задержание. «Почему? Потому что "вы нам не нравитесь". Они же издеваются», — заявил чиновник.

Ранее в министерстве иностранных дел Киргизии потребовали объяснить ситуацию с задержанием граждан в московской бане. Сообщается, что ведомство вручило официальную ноту с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции.

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