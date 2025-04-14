В Киргизии прокомментировали задержания в московской бане

Депутат парламента в Киргизии Акаев высказался о задержаниях в московской бане

В парламенте Киргизии прокомментировали задержания в московской бане. О ситуации на заседании социального комитета парламента высказался депутат Жанар Акаев (оппозиционная партия «Альянс». — прим. «Ленты.ру»), передает Akipress.

По словам депутата, силовики в Москве провели жесткое задержание. «Почему? Потому что "вы нам не нравитесь". Они же издеваются», — заявил чиновник.

Ранее в министерстве иностранных дел Киргизии потребовали объяснить ситуацию с задержанием граждан в московской бане. Сообщается, что ведомство вручило официальную ноту с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции.