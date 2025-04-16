Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:07, 16 апреля 2025Мир

МИД заявил о возможной связи задержанных в московской бане иностранцев с радикалами

МИД: Задержанных в московской бане иностранцев подозревают в связях с радикалами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

МИД России в комментарии РИА Новости заявил о возможной связи задержанных в московском банном комплексе иностранцев с радикальными группировками.

В ведомстве отметили, что 10 апреля правоохранительные органы проводили плановую проверку в комплексе «Бодрость» и других в рамках работы по поддержанию безопасности и общественного порядка. Выяснилось, что почти половина мигрантов находится на территории РФ нелегально, уточнили в министерстве. Из 59 задержанных 25 человек нарушили миграционное законодательство.

МИД также прокомментировал сообщения о том, что при задержании применялись чрезмерные силовые методы. Там подчеркнули, что иностранцы оказали сопротивление, поэтому к ним были применены соответствующие меры в рамках полномочий силовиков и российского законодательства.

«Российская сторона с сожалением констатирует, что налицо явное пренебрежение указанными иностранцами законами Российской Федерации, стремление противопоставить себя нашему обществу и государству», — заявили в ведомстве, отметив, что проверка не была направлена против граждан какой-либо конкретной страны.

В понедельник, 14 апреля, стало известно, что силовики провели рейды в бане, расположенной на севере Москвы, и обнаружили 25 мигрантов, нарушивших режим пребывания в России. После произошедшего МИД Киргизии вызвал посла России в Бишкеке Сергея Вакунова и вручил ему ноту с требованием предоставить информацию о задержаниях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новые власти Германии хотят передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Как на это отреагировали в России?

    В США сделали заявление о начале конфликта на Украине

    МИД заявил о возможной связи задержанных в московской бане иностранцев с радикалами

    Пожар на предприятии в Курске локализовали

    Минское «Динамо» одержало разгромную победу в Кубке Гагарина

    Ван Дамм заявил о желании приехать в Россию и стать амбассадором мира

    На Украине допустили подписание с США промежуточного документа по ископаемым «уже сегодня»

    Немецкие банки отказались от инвестиций в оборону по соображениям этики

    Раскрыты потери ВСУ в бою за монастырь под Курском

    В Финляндии заявили о гибели наемника на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости