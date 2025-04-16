МИД заявил о возможной связи задержанных в московской бане иностранцев с радикалами

МИД: Задержанных в московской бане иностранцев подозревают в связях с радикалами

МИД России в комментарии РИА Новости заявил о возможной связи задержанных в московском банном комплексе иностранцев с радикальными группировками.

В ведомстве отметили, что 10 апреля правоохранительные органы проводили плановую проверку в комплексе «Бодрость» и других в рамках работы по поддержанию безопасности и общественного порядка. Выяснилось, что почти половина мигрантов находится на территории РФ нелегально, уточнили в министерстве. Из 59 задержанных 25 человек нарушили миграционное законодательство.

МИД также прокомментировал сообщения о том, что при задержании применялись чрезмерные силовые методы. Там подчеркнули, что иностранцы оказали сопротивление, поэтому к ним были применены соответствующие меры в рамках полномочий силовиков и российского законодательства.

«Российская сторона с сожалением констатирует, что налицо явное пренебрежение указанными иностранцами законами Российской Федерации, стремление противопоставить себя нашему обществу и государству», — заявили в ведомстве, отметив, что проверка не была направлена против граждан какой-либо конкретной страны.

В понедельник, 14 апреля, стало известно, что силовики провели рейды в бане, расположенной на севере Москвы, и обнаружили 25 мигрантов, нарушивших режим пребывания в России. После произошедшего МИД Киргизии вызвал посла России в Бишкеке Сергея Вакунова и вручил ему ноту с требованием предоставить информацию о задержаниях.