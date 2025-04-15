«Постараемся использовать эту ситуацию». В Киргизии довольны скандалом с Россией из-за рейда в бане для мигрантов

Глава МИД Киргизии Кулубаев заявил об ультиматумах РФ после задержания киргизов

Глава Министерства иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев прокомментировал резонансную историю с задержаниями мигрантов в московском банном комплексе «Бодрость». По его словам, Бишкек доволен, что дело получило широкий резонанс, так что надо «постараться использовать эту ситуацию».

Кулубаев подчеркнул, что огласка произошедшего создала условия для дальнейших переговоров и выдвижения ультиматумов России.

По словам депутата Алтынбека Кылычбаева, было бы хорошо, если бы граждане Киргизии из чувства патриотизма не уезжали на заработки в другие страны, в том числе в Россию. Для этого, ответил ему дипломат, необходимо повышать качество образования местных жителей и обеспечивать их рабочими местами в стране. «Чтобы экономика развивалась, нас должно быть хотя бы 13 миллионов, тогда будет устойчивый рост. В этом направлении правительство будет работать», — добавил Кулубаев.

Жээнбек Кулубаев Фото: Arda Kucukkaya / Anadolu / Getty Images

Силовики обнаружили в московской бане 25 нарушивших режим пребывания в России мигрантов

В понедельник, 14 апреля, стало известно, что силовики провели рейды в бане, расположенной на севере Москвы, и обнаружили 25 мигрантов, нарушивших режим пребывания в России.

В ОВД для разбирательства были доставлены 59 иностранцев. В отношении 25 из них составлены административные материалы по статье 18.8 («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ») КоАП РФ. По ней фигурантам грозит штраф с последующим выдворением из России. Установлено также, что шестеро из них занимались трудовой деятельностью без заключения трудовых договоров.

По информации МВД, полицейские не совершали никаких противоправных действий в отношении фигурантов.

Кадр: @janar.akaev

Силовики нагрянули в баню после жалоб местных жителей. По данным СМИ, заведением владеет бизнесмен из Киргизии, решивший предоставлять услуги только соотечественникам. В связи с этим туда не пускали русских посетителей.

После произошедшего МИД Киргизии вызвал посла России в Бишкеке Сергея Вакунова и вручил ему ноту с требованием предоставить информацию о задержаниях.

Задержанные в бане мигранты отказались писать заявления на полицейских

В пресс-службе Министерства труда Республики Кыргызстан сообщили, что задержанным в бане гражданам было предложено написать заявления на действия полиции, однако они отказались.

С кыргызстанцами, пострадавшими в банном комплексе в ходе рейда правоохранительных органов России, были проведены встречи. Кыргызстанцам было предложено написать заявление, но они отказались. Со стороны представительства [Минтруда Киргизии в Москве] оказывается правовая поддержка пресс-служба Министерства труда Республики Кыргызстан

«Конечно, они не будут этого делать, потому что боятся депортации или других последствий», — отметил Кылычбаев. По его словам, подобная ситуация не новая: она продолжается с 1990-х годов.