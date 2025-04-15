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10:33, 15 апреля 2025Бывший СССР

Глава МИД Киргизии заявил о выдвижении ультиматумов России

Глава МИД Киргизии заявил о выдвижении ультиматумов РФ после задержания киргизов
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил о выдвижении ультиматумов России после задержания граждан республики в московской бане. Его слова о последствиях задержания десятка киргизов в российской столице и влиянии этого на отношения Москвы и Бишкека передает агентство «АкиPress».

Так Кулубаев ответил на заявление местного депутата о том, что «России не нужны трудовые мигранты из Кыргызстана».

«Хорошо, что дело получило широкий резонанс. Это создает условия для дальнейших переговоров, выдвижения ультиматумов. Конечно, таких ситуаций быть не должно. Но мы постараемся использовать эту ситуацию», — заявил глава МИД Киргизии.

Дипломатический скандал между Россией и Киргизией начался после задержания в московской бане «Бодрость». 14 апреля МИД Киргизии вручил официальную ноту с требованием предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции. Кроме того, там потребовали объяснить применение силовых мер в отношении граждан.

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