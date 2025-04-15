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09:34, 15 апреля 2025Бывший СССР

В Киргизии задумались об альтернативах российскому газу после депортации граждан

Глава МИД Киргизии заявил о строительстве газового маршрута в обход России
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил о строительстве газового маршрута в обход России после задержания в московской бане граждан республики и последующей депортации их части. Так он ответил на вопрос одного из депутатов по поводу реакции Бишкека на вчерашние события в России, его слова приводит агентство «АкиPress».

В Киргизии обсуждали возможные последствия задержания граждан Киргизии в Москве. «Вы упомянули, что нам могут перекрыть бензин, газ и другие ресурсы (...) Рассматривали ли вы альтернативы для поставок бензина и газа из других стран?» — спросил министра парламентарий.

Глава МИД Киргизии ответил, что «можно закупать у Азербайджана или Ирана, но у России мы получаем нефть без пошлины. Если завершится строительство железной дороги Китай — Кыргызстан— Узбекистан, это создаст альтернативный маршрут».

При этом он заявил, что нужно просчитывать возможные последствия. Иначе, считает Кулубаев, «один шаг может повлечь за собой санкции».

14 апреля в московской бане задержали десятки граждан Киргизии. МИД Киргизии потребовал от Москвы объяснения причин задержания граждан республики.

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