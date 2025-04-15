В России отреагировали на заявление Киргизии об ультиматумах России

Депутат Журова посчитала неправильной позицию главы МИД Киргизии по ультиматумам

В ситуации с массовым задержанием граждан Киргизии в московской бане нужно разбираться правоохранительным органам, отметила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев после инцидента заявил о том, что это создает условия для дальнейших переговоров и выдвижения ультиматумов России. «Конечно, таких ситуаций быть не должно. Но мы постараемся использовать эту ситуацию», — сказал он.

«Выдвижение ультиматумов из-за бани? Обычно такие случаи, к сожалению, имея какой-то абсолютно бытовой уровень, превращаются в международный конфликт. Понятно, что надо разбираться и давать объективную оценку правоохранительным органам по поводу того, что там было на самом деле, превысили ли полномочия полицейские при задержании. Но рассматривать эту тему с националистической точки зрения — совершенно неправильно», — отреагировала депутат.

Дипломатический скандал между Россией и Киргизией начался после массового задержания в московской бане «Бодрость». 14 апреля МИД Киргизии вручил официальную ноту с требованием предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции. Кроме того, там потребовали объяснить применение силовых мер в отношении граждан.