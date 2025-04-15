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15:10, 15 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление Киргизии об ультиматумах России

Депутат Журова посчитала неправильной позицию главы МИД Киргизии по ультиматумам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В ситуации с массовым задержанием граждан Киргизии в московской бане нужно разбираться правоохранительным органам, отметила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев после инцидента заявил о том, что это создает условия для дальнейших переговоров и выдвижения ультиматумов России. «Конечно, таких ситуаций быть не должно. Но мы постараемся использовать эту ситуацию», — сказал он.

«Выдвижение ультиматумов из-за бани? Обычно такие случаи, к сожалению, имея какой-то абсолютно бытовой уровень, превращаются в международный конфликт. Понятно, что надо разбираться и давать объективную оценку правоохранительным органам по поводу того, что там было на самом деле, превысили ли полномочия полицейские при задержании. Но рассматривать эту тему с националистической точки зрения — совершенно неправильно», — отреагировала депутат.

Дипломатический скандал между Россией и Киргизией начался после массового задержания в московской бане «Бодрость». 14 апреля МИД Киргизии вручил официальную ноту с требованием предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции. Кроме того, там потребовали объяснить применение силовых мер в отношении граждан.

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