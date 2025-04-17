МИД России прокомментировал задержание граждан Киргизии в московской бане

МИД России прокомментировал задержание граждан Киргизии в бане в Москве

Проверка бани «Бодрость» в Москве 10 апреля, в результате которой правоохранители задержали десятки граждан Киргизии, была плановой. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, передает РИА Новости.

По итогам проверки выяснилось, что половина иностранных граждан из банного комплекса находилась в стране незаконно. В отношении оказавших сопротивление при задержании силовики применили необходимые меры в соответствии с российским законодательством, уточнили в МИД РФ.

«Упомянутая проверка не была нацелена против граждан какой-либо конкретной страны. (...) Однако, те иностранцы, которые сознательно нарушают российское миграционное законодательство и находятся в Российской Федерации нелегально, должны отдавать себе отчет в неизбежных для них правовых последствиях подобного поведения», — прокомментировали в дипведомстве.

14 апреля МИД Киргизии потребовал российскую сторону объяснить ситуацию в московской бане. Ее также прокомментировал депутат парламента Киргизии Жанар Акаев, заявив, что российские силовики провели жесткое задержание, потому что им «не нравились» граждане республики.