Силовики нагрянули в нелегальную молельню мигрантов в российском регионе

На Камчатке ФСБ, Росгвардия и МВД выявили нелегальную молельню мигрантов

На Камчатке силовики выявили нелегальный молельный дом мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД, а также дружинники отреагировали на заявления местных жителей, жаловавшихся на толпы приезжих во дворах жилых домов. В ходе межведомственного рейда подтвердилось, что в одном из помещений проводятся религиозные обряды, не соответствующие требованиям федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Также выявлены нарушения противопожарных и санитарных норм.

Накануне глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по поводу данной незаконной молельни.

14 апреля сообщалось, что мигранты из Средней Азии заняли баню в Москве и не пускали туда русских посетителей. Заведением владеет бизнесмен из Киргизии, решивший предоставлять услуги только соотечественникам. В баню нагрянула полиция, для разбирательства в ОВД были доставлены 59 иностранных граждан. В ходе рейда в бане полиция выявила 25 мигрантов с нарушениями режима пребывания в стране.