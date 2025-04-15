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02:15, 15 апреля 2025Силовые структуры

Силовики нагрянули в нелегальную молельню мигрантов в российском регионе

На Камчатке ФСБ, Росгвардия и МВД выявили нелегальную молельню мигрантов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На Камчатке силовики выявили нелегальный молельный дом мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД, а также дружинники отреагировали на заявления местных жителей, жаловавшихся на толпы приезжих во дворах жилых домов. В ходе межведомственного рейда подтвердилось, что в одном из помещений проводятся религиозные обряды, не соответствующие требованиям федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Также выявлены нарушения противопожарных и санитарных норм.

Накануне глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по поводу данной незаконной молельни.

14 апреля сообщалось, что мигранты из Средней Азии заняли баню в Москве и не пускали туда русских посетителей. Заведением владеет бизнесмен из Киргизии, решивший предоставлять услуги только соотечественникам. В баню нагрянула полиция, для разбирательства в ОВД были доставлены 59 иностранных граждан. В ходе рейда в бане полиция выявила 25 мигрантов с нарушениями режима пребывания в стране.

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