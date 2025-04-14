Глава СК заинтересовался незаконными молитвами мигрантов в российском регионе

Бастрыкин запросил доклад по факту проведения незаконных обрядов на Камчатке

На Камчатке начали проверку по факту сообщений в социальных сетях о том, что мигранты на Камчатке организовали незаконное место для совершения религиозных обрядов, в том числе молитв. Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В социальных медиа сообщается, что на Камчатке мигранты незаконно организовали место для совершения религиозных обрядов, которое функционирует без каких-либо разрешений», — говорится в сообщении.

Предоставить доклад о ходе проверки и ее результатах поручено руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Владимиру Кулакову.

Ранее в Вологде разгорелся скандал после того как мусульманин совершил намаз в православном храме. После этого муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что такое действие является допустимым с религиозной точки зрения. Протоиерей Андрей Ткачев на это ответил, что никто не запрещает иноверцам молиться в храмах «в уме, в сердце».