В Вологде мусульманин совершил намаз в православном храме

В Вологде мусульманин совершил намаз в соборе святого Николая Чудотворца, что вызвало резкую реакцию священнослужителей и общественных деятелей. О разразившемся скандале пишет URA.RU в Telegram-канале.

Так, протоиерей Андрей Ткачев, который отметил, что мусульманину для молитвы достаточно внутреннего сосредоточения, а использование коврика и выполнение ритуальных движений — «провокация, нарушающая традиции».

«Зайти в храм он может, стоять среди верующих он может, молиться, как он умеет, про себя, в уме, в сердце, он может. Этого никто никогда не запретит человеку», — заявил священнослужитель.