Омбудсмен Киргизии высказала вопросы о задержаниях в московской бане

Омбудсмен Киргизии Джаманбаева: К задержаниям в бане в Москве есть вопросы

К задержаниям граждан Киргизии в одной из бань Москвы есть вопросы. Об этом заявила омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева на встрече с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой, слова правозащитницы опубликовала ее пресс-служба.

«При просмотре видеокадров возникают вопросы о соразмерности и обоснованности применения силы во время массового задержания граждан Киргизской Республики сотрудниками правоохранительных органов», — сказала она.

Даманбаева подчеркнула, что любые меры административного или силового характера должны применяться к гражданам Киргизии с соблюдением гарантий процессуальных прав и международных обязательств. Она также напомнила, что республика является членом Евразийского экономического союза.

В ночь на 14 апреля стало известно, что российские силовики провели рейд в одной из московских бань, куда посетители из Киргизии не пускали русских посетителей. После этого МИД среднеазиатской республики вызвал посла России в Бишкеке Сергея Вакунова и потребовал объяснить прошедшие задержания.