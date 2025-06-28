Лавров прибыл в Киргизию на встречу с президентом и главой МИД

Министр иностранных дел РФ Лавров встретится с президентом и главой МИД Киргизии

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Киргизию. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

29-30 июня министр встретится с президентом страны Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым, а также примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Сообщается, что в аэропорту главу российского ведомства встречали замглавы МИД республики Алмаз Имангазиев и посол России в Киргизии Сергей Вакунов. В рамках встреч Лаврова с официальными лицами внимание будет уделено проблематике региональной безопасности в Центральной Азии.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров прокомментировал заявления Армении о членстве в ОДКБ.