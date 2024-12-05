Лавров прокомментировал заявления Армении о членстве в ОДКБ

Лавров: от Армении не поступало документов о выходе из ОДКБ

От Армении не поступало документов о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

В среду, 4 декабря, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения ОДКБ и Еревана прошли точку невозврата. По его словам, руководство страны считает, что Армения находится вне блока.

«Нет, документа такого (о выходе Армении из организации — прим. «Ленты.ру») не поступало. Мы слышим эти разговоры, премьер-министр Армении в парламенте на эту тему много говорил и рассуждал. Мы никому ничего не навязываем. Мы убеждены, что в интересах безопасности Армении членство использовать по максимуму», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва не отказывается от военно-политических договоренностей с Ереваном. Он подчеркнул, что российская сторона привержена всему комплексу договоренностей как на двустороннем уровне, так и в рамках объединения на евразийском пространстве.