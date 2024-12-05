Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:36, 5 декабря 2024Бывший СССР

Лавров прокомментировал заявления Армении о членстве в ОДКБ

Лавров: от Армении не поступало документов о выходе из ОДКБ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Florion Goga / Reuters

От Армении не поступало документов о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

В среду, 4 декабря, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения ОДКБ и Еревана прошли точку невозврата. По его словам, руководство страны считает, что Армения находится вне блока.

«Нет, документа такого (о выходе Армении из организации — прим. «Ленты.ру») не поступало. Мы слышим эти разговоры, премьер-министр Армении в парламенте на эту тему много говорил и рассуждал. Мы никому ничего не навязываем. Мы убеждены, что в интересах безопасности Армении членство использовать по максимуму», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва не отказывается от военно-политических договоренностей с Ереваном. Он подчеркнул, что российская сторона привержена всему комплексу договоренностей как на двустороннем уровне, так и в рамках объединения на евразийском пространстве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «С утра начался движ». В России заявили о масштабной операции в Курской области. Что там происходит?

      Кадыров объявил год района имени Путина

      Силуанов прокомментировал ситуацию с рублем словами «все будет в порядке»

      Стилист Рогов назвал модную замену курткам и пальто

      На Украине объяснили слова властей о мобилизации 18-летних

      Москвичей предупредили о сильном снеге

      «ВКонтакте» выпустила масштабное обновление

      В России осудят банду подростков за нападение на прохожих

      Валерия назвала один запрет в отношениях с Пригожиным

      Россиянам подсказали способ выбрать хорошую новогоднюю елку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше