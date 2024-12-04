Пашинян заявил о точке невозврата в отношении Армении и ОДКБ

Отношения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Еревана прошли точку невозврата, и Армения считает, что находится вне блока. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.
«Мы сказали, что замораживаем свое участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что мы не участвуем в обсуждении какого-либо документа. (...) По сути, считаем себя вне ОДКБ, пусть делают, что хотят. (...) Я думаю, что здесь мы прошли точку необратимости», — заявил глава армянского правительства.
Он добавил, что теперь возвращения Еревана к участию в деятельности в организации становится невозможным.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Астане. С чем связана причина решения, не уточняется.