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16:27, 4 декабря 2024Бывший СССР

Пашинян заявил о точке невозврата в отношении Армении и ОДКБ

Пашинян: Ереван по сути считает себя вне ОДКБ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Отношения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Еревана прошли точку невозврата, и Армения считает, что находится вне блока. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Мы сказали, что замораживаем свое участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что мы не участвуем в обсуждении какого-либо документа. (...) По сути, считаем себя вне ОДКБ, пусть делают, что хотят. (...) Я думаю, что здесь мы прошли точку необратимости», — заявил глава армянского правительства.

Он добавил, что теперь возвращения Еревана к участию в деятельности в организации становится невозможным.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Астане. С чем связана причина решения, не уточняется.

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