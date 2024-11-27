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11:49, 27 ноября 2024Бывший СССР

Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ

Премьер Армении Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане. Об этом заявила пресс-секретарь главы кабмина республики Назели Багдасарян, пишет портал 24news.

По ее словам, позиция Армении о заморозке своего членства в ОДКБ остается без изменений. Такое же мнение высказал глава МИД страны Арарат Мирзоян.

Ранее об отказе Армении от участия в саммите сообщил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев. Мероприятие пройдет 28 ноября в столице Казахстана — Астане.

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