Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ

Премьер Армении Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане. Об этом заявила пресс-секретарь главы кабмина республики Назели Багдасарян, пишет портал 24news.

По ее словам, позиция Армении о заморозке своего членства в ОДКБ остается без изменений. Такое же мнение высказал глава МИД страны Арарат Мирзоян.

Ранее об отказе Армении от участия в саммите сообщил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев. Мероприятие пройдет 28 ноября в столице Казахстана — Астане.