В ОДКБ рассказали об отказе Армении участвовать в саммите организации

Постпред России при ОДКБ Васильев: Армения не будет участвовать в саммите

Армения не будет участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 28 ноября, но готова не препятствовать подписанию документов. Об этом рассказал постпред России при ОДКБ Виктор Васильев, передает РИА Новости.

«Армянские коллеги отказались от персонального участия в этом мероприятии. Вместе с тем они не возражают против того, чтобы все документы, которые предполагается утвердить, были приняты в так называемом ограниченном формате», — заявил представитель.

Совместное заседание министров стран ОДКБ пройдет в Астане 28 ноября.

В конце октября премьер-министр Араик Арутюнян рассказал, что Армения и Азербайджан смогут согласовать оставшиеся пункты мирного договора между странами. По его словам, контакты армянского премьера Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева полезны в этом плане.