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10:56, 30 октября 2024Бывший СССР

В Ереване понадеялись согласовать все пункты мирного договора с Баку

В Армении заявили о стремлении к согласованию всех пунктов мирного договора

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Армения и Азербайджан смогут согласовать оставшиеся пункты мирного договора между странами. О надежде на это заявил глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян, его цитирует ТАСС.

«Мы стремимся к тому, чтобы подписание мирного соглашения стало реальностью в ближайшем будущем», — рассказал Арутюнян на брифинге в парламенте.

По его словам, контакты армянского премьера Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева полезны в этом плане.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили министерствам иностранных дел возглавляемых ими стран доработать мирный договор для последующего подписания. В рамках встречи они также обсудили делимитацию границ между Арменией и Азербайджаном.

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      Валентин Карант
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