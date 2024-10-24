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16:44, 24 октября 2024Бывший СССР

Пашинян и Алиев настояли на доработке мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Пресс-служба главы Армении: Пашинян и Алиев поручили доработать мирный договор

Фото: Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили национальным министерствам иностранных дел доработать мирный договор для последующего подписания в рамках встречи на саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает пресс-служба армянского премьер-министра.

«Министрам иностранных дел были даны инструкции продолжить двусторонние переговоры по Соглашению о Мире и Установлении Межгосударственных Отношений с целью его финализации и заключения в кратчайший возможный срок», — сообщает ведомство.

Помимо мирного договора стороны обсудили вопросы мирных отношений между странами, а также делимитацию границ между Арменией и Азербайджаном.

Ранее лидеров двух закавказских республик заметили сидящих рядом на заседании участниц саммита БРИКС. Об этом пишет РИА Новости Лидеры двух некогда враждовавших стран сели рядом в соответствии с алфавитным порядком.

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      Сергей Болиев
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