Пашинян и Алиев настояли на доработке мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили национальным министерствам иностранных дел доработать мирный договор для последующего подписания в рамках встречи на саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает пресс-служба армянского премьер-министра.
«Министрам иностранных дел были даны инструкции продолжить двусторонние переговоры по Соглашению о Мире и Установлении Межгосударственных Отношений с целью его финализации и заключения в кратчайший возможный срок», — сообщает ведомство.
Помимо мирного договора стороны обсудили вопросы мирных отношений между странами, а также делимитацию границ между Арменией и Азербайджаном.
Ранее лидеров двух закавказских республик заметили сидящих рядом на заседании участниц саммита БРИКС. Об этом пишет РИА Новости Лидеры двух некогда враждовавших стран сели рядом в соответствии с алфавитным порядком.