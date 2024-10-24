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12:04, 24 октября 2024Бывший СССР

Пашиняна и Алиева заметили за частыми разговорами во время заседания БРИКС

РИА Новости: Пашинян и Алиев часто переговариваются на саммите БРИКС

Фото: Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев сидят рядом на заседании БРИКС в Казани и часто переговариваются между собой. Об этом пишет РИА Новости.

Лидеры двух некогда враждовавших закавказских республик сели рядом в соответствии с алфавитным порядком. Их заметили за периодическими личными разговорами во время заседания саммита.

Это происходит на фоне новостей о возможном заключении мирного договора между Баку и Ереваном, который установит между ними дипломатические отношения впервые за 30 лет.

Ранее на встрече участников платформы «3+3» главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить работу над скорейшим подписанием мирного договора. Стороны пообещали заключить мир в кратчайшие сроки.

16 сентября главы Азербайджана и Армении заявили о готовности основной части мирного договора. Пашинян заявил о согласованности документа на 80 процентов. В свою очередь, Алиев рассказал, что подготовка мирного договора между Баку и Ереваном также почти завершена.

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      Сергей Болиев
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