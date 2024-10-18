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20:40, 18 октября 2024Бывший СССР

Армения и Азербайджан договорились о скорейшем подписании мирного договора

Баку и Ереван договорились о работе над скорейшим подписанием мирного договора

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Армения и Азербайджан договорились продолжить работу над скорейшим подписанием мирного договора. Об этом заявила пресс-служба азербайджанского МИД по итогам встречи в Стамбуле министров иностранных дел государств.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретились в рамках платформы «3+3». Министры договорились продолжить переговоры о мирном соглашении. Кроме того, стороны пообещали приложить усилия для доработки документа и заключения мира в кратчайшие сроки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Баку и Еревану предложили закончить работу над мирным договором на площадке «3+3». Как он рассказал, такое предложение сделали представители РФ, Турции и Ирана.

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      Кристина Есикова
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