Армении и Азербайджану предложили завершить работу над мирным соглашением

Лавров: Азербайджану и Армении предложили завершить работу над мирным договором

Армении и Азербайджану было предложено завершить работу над мирным договором на площадке «3+3». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«И мы, и турки, и иранцы предложили нашим коллегам из Еревана и Баку использовать платформу "3+3", чтобы выстроить работу над мирным договором», — заявил Лавров. Глава внешнеполитического ведомства напомнил об имеющихся результатах трехсторонней работы между Россией, Арменией и Азербайджаном, которые составляют пункты проекта договора.

Ранее доктор исторических наук, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов рассказал, что итоговый вид мирного договора между Арменией и Азербайджаном будет вырабатываться между двумя странами без помощи посредников. Возможным местом подписания мирного соглашения, по мнению эксперта, могут стать Москва или Тбилиси.