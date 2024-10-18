Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:07, 18 октября 2024Бывший СССР

Армении и Азербайджану предложили завершить работу над мирным соглашением

Лавров: Азербайджану и Армении предложили завершить работу над мирным договором
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: TANG CHHIN SOTHY / Pool / Reuters

Армении и Азербайджану было предложено завершить работу над мирным договором на площадке «3+3». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«И мы, и турки, и иранцы предложили нашим коллегам из Еревана и Баку использовать платформу "3+3", чтобы выстроить работу над мирным договором», — заявил Лавров. Глава внешнеполитического ведомства напомнил об имеющихся результатах трехсторонней работы между Россией, Арменией и Азербайджаном, которые составляют пункты проекта договора.

Ранее доктор исторических наук, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов рассказал, что итоговый вид мирного договора между Арменией и Азербайджаном будет вырабатываться между двумя странами без помощи посредников. Возможным местом подписания мирного соглашения, по мнению эксперта, могут стать Москва или Тбилиси.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Украина сочла недопустимым обмен территорий на членство в НАТО. Киев пригрозил сделать «очень плохие вещи»

      МИД объяснил публикацию сообщения о военных КНДР во Владивостоке

      В Южной Корее обсудили передислокацию северокорейских войск в Россию

      Путин заявил о сокращении использования доллара союзниками США

      Россиянина приговорили к 10,5 года за финансирование террористической организации

      Четыре минометчика «Азова» предстанут перед судом за обстрел мирного села

      Россиянка смогла получить деньги за затопленную квартиру

      Microsoft потеряла данные клиентов

      В России похвалили условия содержания женщин с детьми в СИЗО

      Германия, Франция и другие страны НАТО решили покрыть Арктику спутниковой сетью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше