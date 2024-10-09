Названо возможное место подписания договора между Азербайджаном и Арменией

Политолог Ниязов: местом заключения мира между Баку и Ереваном может быть Грузия

Местом заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией может быть Москва или Тбилиси. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал доктор исторических наук СПбГУ, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов.

По словам эксперта, маловероятными местами подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном могут стать Вашингтон, Брюссель или Париж. Причина в обострении отношений Азербайджана со странами Запада. Кроме того, оказание помощи Еревану со стороны Соединенных Штатов Америки (США) и Европейского союза (ЕС) является еще одной причиной невозможности выбора этих стран в качестве места подписания.

Ниязов считает, что возможными местами заключения договора являются столицы России и Грузии.

Мои кандидаты — Москва и Тбилиси. Грузинская столица является более предпочтительным вариантом для Армении и Азербайджана Ниязи Ниязов профессор кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ

При этом итоговый вид мирного договора будет вырабатываться между двумя странами без помощи посредников.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана подписать мирное соглашение с Азербайджаном уже сейчас. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что документ может быть заключен только после полного согласования всех моментов.